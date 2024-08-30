В Бишкеке девушка отбилась от насильника, проникшего в ее дом. Его задержали

В Бишкеке задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Инцидент произошел 28 августа в районе ТЭЦ-2.

В милицию об этом сообщили в тот же день примерно в 21.54. На место выехала следственно-оперативная группа. С заявлением обратилась 23-летняя девушка, которая рассказала, что неизвестный мужчина проник к ней в дом и пытался изнасиловать. По словам девушки, она оказала сопротивление и смогла выбежать на улицу, где попросила помощи у людей, стоявших возле магазина.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний К.М.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка изнасилования» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого водворили в ИВС.