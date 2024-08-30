В День независимости общественный транспорт будет работать до двух часов ночи

В Бишкеке 31 августа муниципальные автобусы будут курсировать до двух часов ночи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В честь Дня независимости Кыргызстана и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области на центральной площади Ала-Тоо пройдут мероприятия.

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«В связи с тем, что празднования будут проходить до двух часов ночи для удобства горожан и гостей столицы организуют общественный транспорт», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что 31 августа будут перекрыты следующие улицы:

проспект Чуй, участок от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;

улица Фрунзе, участок от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;

улицы Орозбекова и Раззакова, участки от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;

улица Ибраимова, часть проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Будут введены временные ограничения для движения по проспектам Ч.Айтматова, Манаса и улицам Байтика Баатыра, Абдрахманова.

Мэрия города Бишкека рекомендует использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей, чтобы избежать заторов в районах, где будут проходить праздничные мероприятия.