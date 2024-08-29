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Общество

День независимости. Мэрия Бишкека просит отказаться от личного транспорта

В Бишкеке 31 августа на центральной площади Ала-Тоо пройдут мероприятия в честь Дня независимости Кыргызской Республики и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.

Мэрия города просит горожан и гостей столицы отказаться от личного авто и воспользоваться общественным транспортом во избежание пробок.

Напомним, где будут введены ограничения на движение автотранспорта в этот день:

  • проспект Чуй, от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;
  • улица Фрунзе, от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;
  • улицы Орозбекова и Раззакова, от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;
  • частично улица Ибраимова, от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Кроме того, будут введены временные ограничения по проспектам Ч. Айтматова, Манаса и улицам Байтика Баатыра, Абдрахманова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303392/
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