День независимости. Мэрия Бишкека просит отказаться от личного транспорта

В Бишкеке 31 августа на центральной площади Ала-Тоо пройдут мероприятия в честь Дня независимости Кыргызской Республики и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.
Мэрия города просит горожан и гостей столицы отказаться от личного авто и воспользоваться общественным транспортом во избежание пробок.
Напомним, где будут введены ограничения на движение автотранспорта в этот день:
- проспект Чуй, от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;
- улица Фрунзе, от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;
- улицы Орозбекова и Раззакова, от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;
- частично улица Ибраимова, от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.
Кроме того, будут введены временные ограничения по проспектам Ч. Айтматова, Манаса и улицам Байтика Баатыра, Абдрахманова.