День независимости. Мэрия Бишкека просит отказаться от личного транспорта

В Бишкеке 31 августа на центральной площади Ала-Тоо пройдут мероприятия в честь Дня независимости Кыргызской Республики и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.

Мэрия города просит горожан и гостей столицы отказаться от личного авто и воспользоваться общественным транспортом во избежание пробок.

Напомним, где будут введены ограничения на движение автотранспорта в этот день:

проспект Чуй, от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;

улица Фрунзе, от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;

улицы Орозбекова и Раззакова, от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;

частично улица Ибраимова, от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Кроме того, будут введены временные ограничения по проспектам Ч. Айтматова, Манаса и улицам Байтика Баатыра, Абдрахманова.