В Кыргызстане одновременно открыли 40 промышленных и 60 социальных объектов

В Кыргызстане с участием президента одновременно открыли 40 промышленных и 60 социальных объектов в рамках празднования 100-летия Кара-Кыргызской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Открытие состоялось в онлайн-формате. Садыр Жапаров подчеркнул, что усилия руководства страны по увеличению бюджета и созданию экономических условий дали положительные результаты. Упрощено налоговое законодательство, созданы благоприятные условия для предпринимателей.

«Мы взялись за реализацию крупных проектов, таких как ГЭС «Камбар-Ата-1», строительство которой откладывалось по различным причинам много лет, и железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая предоставляет выход к морю. Эти инфраструктурные проекты, несомненно, дадут мощный импульс развитию страны», — отметил глава государства.

Отметим, сегодня президент запустил завод по производству клинкера «Терек-Таш» в Кеминском районе Чуйской области. Производственная мощность предприятия 1,2 миллиона тонн клинкера в год. Объем инвестиций составил $160 миллионов. При полном запуске рабочими местами обеспечат 500 человек. Практически весь объем сырья для производства цемента является отечественным.