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Экономика

В Кыргызстане запустят 100 промышленных и социальных объектов

«Открытие новых промышленных и социальных объектов в рамках строительства 100 объектов к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области — это исторически значимое событие для нас», — заявил президент Садыр Жапаров сегодня, выступая на открытии клинкерного завода «Терек-Таш» в Кеминском районе Чуйской области.

Глава государства напомнил, что в конце 2023 года подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области». Органам исполнительной власти дали соответствующие поручения.

«В рамках этих поручений мы сегодня открываем ряд объектов в реальном секторе и социальной сфере, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, с которой начался современный Кыргызстан. Мы присутствуем на открытии цементного завода «Терек-Таш» в Кеминском районе. Вместе с его открытием мы станем свидетелями открытия других объектов, таких как малые ГЭС «Исфайрам-1» в Кадамджае, «Курак-Тектир» в Ноокате, торгово-логистической зоны «Кара-Булак» в Ат-Баши, мясокомбината, предприятия по производству строительных материалов «Мин-Булак» в Нарыне, нефтеперерабатывающего завода «Джунда» в Жайылском районе, завод по производству золотых слитков в Кара-Балте, нефтеперерабатывающего завода в Сузаке, золотоизвлекательной фабрики в Чаткале и другие предприятий в регионах страны», — отметил Садыр Жапаров.

Также откроют новые школы, дополнительные корпуса школ, детские сады, спортивные залы, что порадует наших детей. Президент подчеркнул, что предприятия создадут новые рабочие места и внесут значительный вклад в рост экономики, улучшение качества жизни народа и повышение технологического уровня страны.

Сегодня мы не просто открываем новые заводы и фабрики, но отмечаем начало новой эпохи, обеспечивающей независимость нашей промышленности.

Садыр Жапаров

«Простой пример: цементный завод «Терек-Таш» и предприятия по производству строительных материалов создадут надежную основу для обеспечения жильем. Такое оживление в строительном секторе является позитивным сигналом для привлечения инвестиций. Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, помимо укрепления продовольственной безопасности страны, дадут возможности для увеличения экспорта», — сказал глава государства.

«Мы должны резко сократить импорт электроэнергии, обладая значительным гидроэнергетическим потенциалом. Мы обязаны правильно использовать дарованные природой водные ресурсы и увеличить производство электроэнергии, чтобы обеспечить наш народ. Мы надеемся, что в ближайшие годы в наш экспортный перечень добавится и экспорт электроэнергии», — сказал президент.

Он отметил, что средний рост внутреннего валового продукта за последние три года не опускался ниже 7 процентов. С января по июль 2024 года он достиг 8,7 процента, а ВВП составил 677 миллиардов сомов. Значительный рост демонстрирует и бюджет страны, удвоившись за последние три года. В 2020 году он составлял 247,7 миллиарда сомов, а в 2023-м — 577,2 миллиарда сомов. Глава государства уверен, что к концу 2024 года Кыргызстан преодолеет отметку в 650 миллиардов сомов.

Для обеспечения устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе ставится амбициозная цель — к 2030 году достичь объема ВВП в $30 миллиардов (по нынешнему курсу доллара — около 2 триллионов 550 миллиардов сомов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303552/
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