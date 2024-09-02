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Общество

Новый учебный год начался в школах Кыргызстана

Новый 2024/25 учебный год начался в образовательных организациях Кыргызстана. Сегодня, 2 сентября, в школах прозвенит Первый звонок.

По данным Министерства образования и науки, первый урок для 1-4-х классов пройдет на тему «Знание — сила», для 5-11-х классов — на тему «Отцы-основатели современной кыргызской государственности».

Учащимся расскажут о значении образования, о вкладе великих людей в основание КР, о значении Кара-Кыргызской автономной области в формировании современной кыргызской государственности и праздновании 100-летия в 2024 году.

Всего в республике 2 тысячи 377 школ (в том числе 2 тысячи 173 государственных и муниципальных и 204 частных). В них обучается около 1,5 миллиона учеников.

Впервые за партами в этом году окажется более 126 тысяч первоклассников.

В системе школьного образования задействовано 93 тысячи учителей, есть более тысячи вакансий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303543/
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