В Кыргызстане завершается электронная запись в первый класс

По данным на 28 августа, в единой информационной системе по приему в школу зарегистрировали 126 тысяч 578 детей. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По информации ведомства, больше всего ребят зарегистрировано в Ошской (24,5 тысячи), Джалал-Абадской (24 тысячи) и Чуйской (22,1 тысячи) областях, а также в Бишкеке (16,7 тысячи) и Баткенской области (12,1 тысячи).

Онлайн-регистрация детей в возрасте шести-семи лет по месту жительства (фактическому местонахождению) для зачисления в первый класс государственных или муниципальных школ проводится на платформе https://mektep.edu.gov.kg/application-school до 30 августа.

Их могут зарегистрировать родители или законные представители.