16:42
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане завершается электронная запись в первый класс

По данным на 28 августа, в единой информационной системе по приему в школу зарегистрировали 126 тысяч 578 детей. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По информации ведомства, больше всего ребят зарегистрировано в Ошской (24,5 тысячи), Джалал-Абадской (24 тысячи) и Чуйской (22,1 тысячи) областях, а также в Бишкеке (16,7 тысячи) и Баткенской области (12,1 тысячи).

Онлайн-регистрация детей в возрасте шести-семи лет по месту жительства (фактическому местонахождению) для зачисления в первый класс государственных или муниципальных школ проводится на платформе https://mektep.edu.gov.kg/application-school до 30 августа.

Их могут зарегистрировать родители или законные представители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303357/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
В первый класс зарегистрировано более 105 тысяч детей
В Минобразования определились с минимальным возрастом приема ребенка в школу
Электронная запись в школы. По Кыргызстану зачислено более 63 тысяч детей
Скоро в школу. Более 63 тысяч свободных мест есть в первых классах
Активистка просит приостановить электронную запись в школу-интернат № 71
В городе Ош в этом году более 8 тысяч детей в первый раз пошли в школу
В Бишкеке работают комиссии для зачисления детей в школы
Более 165 тысяч квот предусмотрено в школах для первоклассников
Электронная очередь в ЦСМ не работает. Минздрав не может решить проблему
В парламенте предложили упростить электронную запись в школы
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
28 августа, среда
16:40
В Погранслужбе объяснили причину больших очередей на границе с Узбекистаном В Погранслужбе объяснили причину больших очередей на гр...
16:37
Оспа обезьян. В аэропортах продолжается проверка граждан на наличие заболевания
16:35
Закон о рекламе опять хотят изменить: с заботой об игорном бизнесе и букмекерах
15:45
В Кыргызстане завершается электронная запись в первый класс
15:05
Директор бишкекского ЦЭМ заявил, что водитель скорой не принимал наркотики