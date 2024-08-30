На месте снесенных кафе в Бишкеке построили парк

В Бишкеке на месте снесенных кафе «Батуми» и «Шашлычная № 1» построили парк отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и спорта.

По ее данным, 1 сентября в микрорайоне «Джал» пройдет официальное открытие парка «Муун».

Напомним, за снос кафе «Батуми» на тогда еще вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева возбуждали уголовное дело. Хозяйка кафе заявила, что не было решения суда о сносе. В скандал вмешался председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и взял ситуацию под свой контроль.

Позже пресс-служба ГКНБ сообщила, что установлены неправомерные действия вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева. В частности он организовал демонтаж кафе путем прямого уничтожения имущества собственника вместо разбора конструкции и его вывоза. В результате сноса здания нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов сомов.

Владельцы кафе «Шашлычная № 1» после предупреждения о сносе в июле 2023 года демонтировали кафе сами.