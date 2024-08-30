15:05
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

На месте снесенных кафе в Бишкеке построили парк

Фото Госстроя КР. Новый парк «Муун»

В Бишкеке на месте снесенных кафе «Батуми» и «Шашлычная № 1» построили парк отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и спорта.

По ее данным, 1 сентября в микрорайоне «Джал» пройдет официальное открытие парка «Муун».

Напомним, за снос кафе «Батуми» на тогда еще вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева возбуждали уголовное дело. Хозяйка кафе заявила, что не было решения суда о сносе. В скандал вмешался председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и взял ситуацию под свой контроль.

Позже пресс-служба ГКНБ сообщила, что установлены неправомерные действия вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева. В частности он организовал демонтаж кафе путем прямого уничтожения имущества собственника вместо разбора конструкции и его вывоза. В результате сноса здания нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов сомов.

Владельцы кафе «Шашлычная № 1» после предупреждения о сносе в июле 2023 года демонтировали кафе сами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303540/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия снесла киоски и не убрала за собой мусор в 5-м микрорайоне Бишкека
В парке «Жениш» Канта появится амфитеатр
В Оше под расширение центрального стадиона отдали часть парка
В Бишкеке демонтировали 200 рекламных щитов. Их заменят на LЕD-экраны
В центре Бишкека снесли здание
В пруду парка «Адинай» в Бишкеке утонул мужчина
Госстрой не будет сносить многоэтажки, построенные на муниципальной земле
Авто строительной компании протаранило кафе на Иссык-Куле
Забор гостиницы и гаражи сносят в парке имени Ататюрка
Снос домов в парке имени Ататюрка. На месте собрались местные жители
Популярные новости
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Нужны&nbsp;ли зарубежные артисты на&nbsp;концерте к&nbsp;Дню независимости? Опрос Нужны ли зарубежные артисты на концерте к Дню независимости? Опрос
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось? В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?
Бизнес
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
30 августа, пятница
15:04
В Кыргызстане одновременно открыли 40 промышленных и 60 социальных объектов В Кыргызстане одновременно открыли 40 промышленных и 60...
14:44
Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Открыт сбор средств
14:40
Президент Беларуси на 70-летие получил высшую награду России
14:38
Матч Иран — Кыргызстан. На площади Ала-Тоо откроют фан-зону
14:36
Депутат Нуржигит Кадырбеков опубликовал загадочный пост