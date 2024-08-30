13:35
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

К каким работам не допустят представляющих угрозу распространения туберкулеза

Минздрав разработал перечень работ, к которым не должны допускаться лица, представляющие опасность распространения туберкулеза.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане остается все еще тревожной.

Кыргызская Республика входит в список 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Особенно вызывают тревогу случаи выявления туберкулеза среди работников системы образования, здравоохранения, учреждений общественного питания, там где отмечается скопление людей с тесным контактом друг с другом. Составление перечня работ будет способствовать внедрению соответствующих санитарных, эпидемиологических и профилактических мер для защиты персонала и окружающих. Перечень работ послужит основой для правового регулирования с четким определением обязанностей работодателей и работников в контексте предотвращения распространения туберкулеза», — поясняют в Минздраве.

В справке-обосновании к соответствующему постановлению кабмина также говорится: «Определение специфики работ, связанных с повышенным риском, способствует улучшению условий труда и обеспечению безопасной рабочей среды. Перечень работ позволит выявить те области и профессии, где риск распространения туберкулеза выше, что поможет в разработке мер по профилактике и контролю распространения инфекции».

Предлагаемый перечень работ, к которым не допускаются лица, представляющие опасность распространения туберкулеза:

  • предприятия пищевых отраслей промышленности, общественного питания, пищеблоков всех учреждений, буфетов, кафе, ресторанов, молочных кухонь, торговли, баз, складов, имеющих контакт с продуктами питания в процессе их производства, хранения, реализации и транспортировки на всех видах транспорта;
  • работники в сфере обслуживания пассажиров общественного транспорта (проводники пассажирских поездов, бортпроводники авиатранспорта, бортпроводники прогулочных теплоходов).;
  • служба доставки питания;
  • хирургические подразделения всех профилей, операционные, анестезиология, операционные блоки, стоматология, отоларингология;
  • медицинские учреждения, независимо от форм собственности, родильные дома (отделения), детские больницы (отделения);
  • вузы, учебно-воспитательные учреждения (общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные учебные учреждения и другие), детские и подростковые спортивные, лечебно-оздоровительные учреждения, библиотеки, детские библиотеки;
  • детские дошкольные учреждение (детские сады, дома ребенка, детские дома);
  • аптеки, фармацевтические заводы, фирмы, занятые изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
  • государственные и частные бани, бассейны, лечебные ванны, прачечные, общежития, гостиницы, хостелы;
  • парикмахерские, косметологические салоны, салоны красоты;
  • работники спортивно-оздоровительных учреждении независимо от формы собственности (спортзалы, фитнес-клубы, спортивные базы);
  • организации водопроводных сооружений и водопроводных сетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303522/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Воздух Иссык-Куля. Как дети в специальном центре побеждают туберкулез и астму
В Майлуу-Суу у школьницы выявили туберкулез, но лечащий врач не приняла меры
Туберкулез не победили, но похвастать Кыргызстану есть чем
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек
В бишкекской школе № 67 выявили туберкулез среди учащихся
В Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом. Врачи назвали причины
В Кыргызстане снижается заболеваемость туберкулезом
Коечный фонд противотуберкулезной службы Кыргызстана сократят на 35 процентов
Кыргызстан получит от Глобального фонда $27 миллионов для лечения туберкулеза
Кыргызстану требуется до 500 миллионов сомов в год для лечения туберкулеза и ВИЧ
Популярные новости
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Нужны&nbsp;ли зарубежные артисты на&nbsp;концерте к&nbsp;Дню независимости? Опрос Нужны ли зарубежные артисты на концерте к Дню независимости? Опрос
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось? В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?
Бизнес
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
30 августа, пятница
13:33
Перечень зданий, подлежащих защите автосистемами тушения пожара, разработало МЧС Перечень зданий, подлежащих защите автосистемами тушени...
13:14
Кыргызстан с 3 сентября отменит запрет на импорт яиц
13:11
Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков сдает мандат
13:03
Пакистан и Макао упростили получение виз для граждан Кыргызстана
13:02
С начала года за границей умерли 388 кыргызстанцев: большинство в России