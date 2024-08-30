К каким работам не допустят представляющих угрозу распространения туберкулеза

Минздрав разработал перечень работ, к которым не должны допускаться лица, представляющие опасность распространения туберкулеза.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане остается все еще тревожной.

Кыргызская Республика входит в список 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Особенно вызывают тревогу случаи выявления туберкулеза среди работников системы образования, здравоохранения, учреждений общественного питания, там где отмечается скопление людей с тесным контактом друг с другом. Составление перечня работ будет способствовать внедрению соответствующих санитарных, эпидемиологических и профилактических мер для защиты персонала и окружающих. Перечень работ послужит основой для правового регулирования с четким определением обязанностей работодателей и работников в контексте предотвращения распространения туберкулеза», — поясняют в Минздраве.

В справке-обосновании к соответствующему постановлению кабмина также говорится: «Определение специфики работ, связанных с повышенным риском, способствует улучшению условий труда и обеспечению безопасной рабочей среды. Перечень работ позволит выявить те области и профессии, где риск распространения туберкулеза выше, что поможет в разработке мер по профилактике и контролю распространения инфекции».

Предлагаемый перечень работ, к которым не допускаются лица, представляющие опасность распространения туберкулеза: