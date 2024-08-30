К каким работам не допустят представляющих угрозу распространения туберкулеза

Минздрав разработал перечень работ, к которым не должны допускаться лица, представляющие опасность распространения туберкулеза.
По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане остается все еще тревожной.
Кыргызская Республика входит в список 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.
«Особенно вызывают тревогу случаи выявления туберкулеза среди работников системы образования, здравоохранения, учреждений общественного питания, там где отмечается скопление людей с тесным контактом друг с другом. Составление перечня работ будет способствовать внедрению соответствующих санитарных, эпидемиологических и профилактических мер для защиты персонала и окружающих. Перечень работ послужит основой для правового регулирования с четким определением обязанностей работодателей и работников в контексте предотвращения распространения туберкулеза», — поясняют в Минздраве.
В справке-обосновании к соответствующему постановлению кабмина также говорится: «Определение специфики работ, связанных с повышенным риском, способствует улучшению условий труда и обеспечению безопасной рабочей среды. Перечень работ позволит выявить те области и профессии, где риск распространения туберкулеза выше, что поможет в разработке мер по профилактике и контролю распространения инфекции».
Предлагаемый перечень работ, к которым не допускаются лица, представляющие опасность распространения туберкулеза:
- предприятия пищевых отраслей промышленности, общественного питания, пищеблоков всех учреждений, буфетов, кафе, ресторанов, молочных кухонь, торговли, баз, складов, имеющих контакт с продуктами питания в процессе их производства, хранения, реализации и транспортировки на всех видах транспорта;
- работники в сфере обслуживания пассажиров общественного транспорта (проводники пассажирских поездов, бортпроводники авиатранспорта, бортпроводники прогулочных теплоходов).;
- служба доставки питания;
- хирургические подразделения всех профилей, операционные, анестезиология, операционные блоки, стоматология, отоларингология;
- медицинские учреждения, независимо от форм собственности, родильные дома (отделения), детские больницы (отделения);
- вузы, учебно-воспитательные учреждения (общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные учебные учреждения и другие), детские и подростковые спортивные, лечебно-оздоровительные учреждения, библиотеки, детские библиотеки;
- детские дошкольные учреждение (детские сады, дома ребенка, детские дома);
- аптеки, фармацевтические заводы, фирмы, занятые изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
- государственные и частные бани, бассейны, лечебные ванны, прачечные, общежития, гостиницы, хостелы;
- парикмахерские, косметологические салоны, салоны красоты;
- работники спортивно-оздоровительных учреждении независимо от формы собственности (спортзалы, фитнес-клубы, спортивные базы);
- организации водопроводных сооружений и водопроводных сетей.