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Общество

Участник велогонки из Германии собрал около 7 тысяч евро онкобольным детям в КР

Участник велогонки Silk Road Mountain Race из Германии Патрик Майерле собрал около 7 тысяч евро онкобольным детям Кыргызстана. Об этом сообщил фонд «Помогать легко».

По словам представителей фонда, Патрик Майерле не доехал 180 километров до цели, поскольку из-за падения сильно повредил плечо. Один из местных чабанов помог ему вызвать скорую помощь.

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Напомним, свой заезд он посвятил онкобольным детям Кыргызстана. Ему удалось собрать около 7 тысяч евро на медикаменты лечащимся в стационарах в Бишкеке и Оше.

«В сердцах родителей онкобольных детей Патрик навсегда будет победителем горных вершин», — отметили в «Помогать легко».

Веломарафон стартовал в Кыргызстане 17 августа, в нем участвовали более 170 человек из 35 стран. Им предстояло проехать около 2 тысяч километров с набором высоты около 30 тысяч 460 метров. Маршрут проходил по горным перевалам, возле озер Сон-Куль, Чатыр-Куль и Иссык-Куль. Велосипедист Джо Нэйшн первым доехал до финиша за 6 дней 18 часов 10 минут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303515/
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