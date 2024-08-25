Silk Road Mountain Race. Стало известно имя победителя экстремальной велогонки

В Чолпон-Ате завершилась экстремальная велогонка Silk Road Mountain Race, которая стартовала 17 августа. Велосипедист Джо Нэйшн стал победителем, первым доехав до финиша за 6 дней 18 часов 10 минут.

Фото организаторов

«На въезде в Кочкор он сделал свой ход, обогнав Тома Швембергера на асфальте перевала Долон. Он увеличил темп и смог оторваться от Тома, объезжавшего Шамши. Один последний рывок через перевал Кок-Айрык, и он смог добраться до Чолпон-Аты первым», — сообщили организаторы.

Silk Road Mountain Race — многодневная велогонка по горам на выносливость. Ежегодно маршрут меняется, но специфика остается — проходит по горным тропам и старым дорогам.

Напомним, участник из Германии посвятит свой забег онкобольным детям Кыргызстана. Патрик Майерле из Равенсбурга участвовал в Silk Road Mountain Race в нашей стране. Совместно с благотворительной организацией Umai — Hilfe für Kirgistan e.V (Штутгарт, Германия) и фондом «Помогать легко» (КР) планируется собрать деньги на медикаменты детям.