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Общество

В прокат вышли две кыргызские комедии

Накануне в прокат вышли две кыргызские комедии.

В фильме режиссера Акима Карасаева «Эркекче/Аялча» («Мужское/Женское») главный герой Эрбол однажды обнаружил, что мир изменился. Теперь в нем царит матриархат, где женщины становятся главами семьи, а мужчины — домохозяинами.

Режиссер: Аким Карасаев.
Жанр: Романтическая комедия.
Актеры: Данияр Токтомаметов, Элзада Исмаилова, Аскат Сулайманов, Калипа Таштанова.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).

Также на большие экраны вышла комедия «Фанатка».

Режиссер: Кадыр Жарматов.
Жанр: комедия, драма.
Актеры: Таазим Уметалы, Икрам Юлдашев, Жакшылык Аматов, Жанара Борисова, Айсалкын Кыйыкбаева.
Язык: кыргызский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303508/
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