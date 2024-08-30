Накануне в прокат вышли две кыргызские комедии.
В фильме режиссера Акима Карасаева «Эркекче/Аялча» («Мужское/Женское») главный герой Эрбол однажды обнаружил, что мир изменился. Теперь в нем царит матриархат, где женщины становятся главами семьи, а мужчины — домохозяинами.
Режиссер: Аким Карасаев.
Жанр: Романтическая комедия.
Актеры: Данияр Токтомаметов, Элзада Исмаилова, Аскат Сулайманов, Калипа Таштанова.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Также на большие экраны вышла комедия «Фанатка».
Режиссер: Кадыр Жарматов.
Жанр: комедия, драма.
Актеры: Таазим Уметалы, Икрам Юлдашев, Жакшылык Аматов, Жанара Борисова, Айсалкын Кыйыкбаева.
Язык: кыргызский.