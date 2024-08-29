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Общество

Мэрия Бишкека взяла на контроль точки продаж угля

Муниципальная инспекция взяла на контроль точки продаж угля в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В муниципалитете добавили, что в связи с приближением отопительного сезона точки продажи угля начали усиленно реализовывать твердое топливо населению.


«Муниципальная инспекция взяла на контроль данные объекты. Выданы предписания на соблюдение правил благоустройства Бишкека», — говорится в сообщении.

В местах, где заметны загрязнения тротуаров, поручено устранить нарушения в недельный срок. Иначе по статье 434 Кодекса КР о правонарушениях физические лица за данное нарушение будут оштрафованы на 10 тысяч сомов, юридические — на 30 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303421/
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