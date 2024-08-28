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Общество

В Казахстане запретили ввозить яблоки и вывозить бензин автотранспортом

На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях решено установить запрет на ввоз яблок и вывоз бензина автотранспортом. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, валовой сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. В 2024-м ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18 процентов, что обеспечит потребность внутреннего рынка.

«По итогам обсуждения решено ввести временный запрет на ввоз яблок в РК из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением государств ЕАЭС, до конца года», — отметили в правительстве.

По итогам обсуждения также продлен запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303373/
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