Книжная ярмарка «Балама жомок» пройдет в Бишкеке 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

У памятника Курманджан датке представят иллюстрированные книги на кыргызском языке «как основной и главный инструмент для изучения языка детьми, расширения их мировоззрения и развития мышления».

Для ребят проведут мастер-класс «Биринчи китебим», загадки-викторины по сказкам, конкурс для родителей «Жомок айткан ата-эне», а также мастер-класс по национальной игре «Биринчи упай». Детям прочитают сказки и организуют для них конкурс рисунков.