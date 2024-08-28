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Общество

Книжная ярмарка «Балама жомок» пройдет в Бишкеке 31 августа

Книжная ярмарка «Балама жомок» пройдет в Бишкеке 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

У памятника Курманджан датке представят иллюстрированные книги на кыргызском языке «как основной и главный инструмент для изучения языка детьми, расширения их мировоззрения и развития мышления».

Для ребят проведут мастер-класс «Биринчи китебим», загадки-викторины по сказкам, конкурс для родителей «Жомок айткан ата-эне», а также мастер-класс по национальной игре «Биринчи упай». Детям прочитают сказки и организуют для них конкурс рисунков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303362/
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