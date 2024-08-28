Оспа обезьян. В аэропортах продолжается проверка граждан на наличие заболевания

В аэропортах, на железнодорожных станциях и постах пограничного перехода продолжается проверка всех граждан в связи с угрозой проникновения оспы обезьян. Об этом специалист департамента госсанэпиднадзора Султан Суранбаев сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, всех прибывающих в Кыргызстан проверяют с помощью тепловизора. При наличии температуры и других симптомов будут приняты меры, в том числе использование ПЦР-теста.

Чиновник также отметил, что разработана система реагирования на инфекционные заболевания.

Ранее в Минздраве заявили: при технической поддержке ВОЗ в 2022 году получено 3 тысячи ПЦР-тест-систем для определения вируса оспы обезьян.

Лаборатории департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Ошского центра санитарной службы проводят тестирование лиц, вернувшихся из неблагополучных стран.

Намечены совместная работа с Духовным управлением мусульман КР и своевременное предоставление информации населению о путях передачи и профилактике оспы обезьян.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в отдельных государствах, Минздрав рекомендует соблюдать меры предосторожности гражданам, планирующим поездки в страны, где фиксировались случаи заболевания.

Типичные симптомы оспы обезьян: