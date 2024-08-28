Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле передали Таможенной службе

Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле, конфискованный у убитого вора в законе Камчи Кольбаева, передали Государственной таможенной службе.

В ГТС 24.kg отметили, что распоряжением кабмина пансионат передали в управление службы, а частные дома останутся в собственности владельцев.

Напомним, в январе кабинет министров передал ОсОО «Булат-М» и ОсОО Blonderbeer («Блондербир», Blonder Pub. — Прим. 24.kg) в управление делами президента.

Два автомобиля Камчи Кольбаева — Kia Rio X-Line и Mercedes-Benz S600 — достались ГКНБ и управделами президента.