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Общество

Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле передали Таможенной службе

Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле, конфискованный у убитого вора в законе Камчи Кольбаева, передали Государственной таможенной службе.

В ГТС 24.kg отметили, что распоряжением кабмина пансионат передали в управление службы, а частные дома останутся в собственности владельцев.

Напомним, в январе кабинет министров передал ОсОО «Булат-М» и ОсОО Blonderbeer («Блондербир», Blonder Pub. — Прим. 24.kg) в управление делами президента.

Два автомобиля Камчи Кольбаева — Kia Rio X-Line и Mercedes-Benz S600 — достались ГКНБ и управделами президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303346/
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