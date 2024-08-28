Кабмин решил упорядочить работу такси: какие правила ждут перевозчиков

Для упорядочения деятельности таксомоторных парков кабмин разработал проект постановления «Об утверждении правил таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Документ вынесен на общественное обсуждение.
В частности, кабмин предлагает утвердить правило о том, что к таксомоторным перевозкам пассажиров и багажа допускаются легковые автомобили-такси, прошедшие ежегодный государственный технический осмотр.
«Допускается покраска автомобиля в единый цвет (синий в сочетании с белым), а также нанесение на передних дверях фирменного знака перевозчика и название города, в котором он дислоцируется. В салоне легковых автомобилей такси в поле зрения пассажиров должны находиться визитная карточка водителя с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества, таксометр или терминал, а также официальное наименование перевозчика и номер телефона перевозчика. Преимущественно допускаются автомобили-такси с низким уровнем выбросов вредных веществ, электрических или гибридных транспортных средств», — говорится в приложении к документу.
Транспортные средства должны быть чистыми и ухоженными, а также оснащены климатической установкой для обеспечения пассажиров комфортной температурой в салоне в любое время года.
«Салон такси должен быть чистым без посторонних запахов. К выполнению таксомоторных перевозок пассажиров допускаются водители не моложе 21 года, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее трех лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года», — гласят правила.
При организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси перевозчик имеет право:
- использовать для стоянки легковых такси и посадки пассажиров, специально оборудованные стоянки таксомоторов, установленные решением органов государственных администраций и местного самоуправления;
- производить посадку и высадку пассажиров на любых участках дорожной сети, относящихся к установленной договором территории с соблюдением требований правил дорожного движения.
Для эффективной работы такси и создания удобств в их использовании пассажирами на всех пассажирообразующих пунктах (аэропорты, вокзалы, крупные торговые и культурные центры и другие) местные государственные администрации, органы местного самоуправления и собственники сооружений совместно с уполномоченным государственным органом в области транспорта обеспечивают организацию и оборудование стоянок легковых такси. Посадка в легковой автомобиль такси и высадка из него пассажиров производится на специально оборудованных стоянках такси и на участках автомобильной дороги, где правилами дорожного движения разрешена остановка автомобилей.
Если пассажир не может самостоятельно определить оптимальный маршрут следования, а только называет конечный пункт поездки, то водитель доставляет пассажира к месту назначения кратчайшим путем. Водитель имеет право отказать пассажиру в поездке по указанной им улице или дороге, если они не отвечают требованиям безопасности движения.
Курение в салоне запрещено и открытие окон разрешается только при обоюдном согласии пассажиров и водителя и с соблюдением правил безопасности.
Водитель легкового автомобиля такси обязан знать в пределах обслуживаемой территории расположение и названия улиц и основных объектов, расположение стоянок легковых автомобилей такси, пунктов оказания медицинской помощи, опасные участки улично-дорожной сети.
Он имеет право отказать в перевозке:
- если своим багажом, ручной кладью или своей одеждой пассажир может загрязнить салон транспортного средства или одежду других следующих в автомобиле пассажиров;
- если пассажир собирается перевозить запрещенные к перевозке багаж, ручную кладь или иные вещи;
- если имеет место угроза жизни, здоровью водителя;
- если пассажир допускает нарушение общественного порядка;
- если пассажир имеет явные признаки опьянения;
- если количество лиц, которые требуют обслуживания, превышает количество мест в легковом автомобиле;
- если багаж пассажира не может быть свободно размещен в багажнике или салоне легкового автомобиля или может загрязнить или повредить его.