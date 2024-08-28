Кабмин решил упорядочить работу такси: какие правила ждут перевозчиков

Для упорядочения деятельности таксомоторных парков кабмин разработал проект постановления «Об утверждении правил таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В частности, кабмин предлагает утвердить правило о том, что к таксомоторным перевозкам пассажиров и багажа допускаются легковые автомобили-такси, прошедшие ежегодный государственный технический осмотр.

«Допускается покраска автомобиля в единый цвет (синий в сочетании с белым), а также нанесение на передних дверях фирменного знака перевозчика и название города, в котором он дислоцируется. В салоне легковых автомобилей такси в поле зрения пассажиров должны находиться визитная карточка водителя с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества, таксометр или терминал, а также официальное наименование перевозчика и номер телефона перевозчика. Преимущественно допускаются автомобили-такси с низким уровнем выбросов вредных веществ, электрических или гибридных транспортных средств», — говорится в приложении к документу.

Транспортные средства должны быть чистыми и ухоженными, а также оснащены климатической установкой для обеспечения пассажиров комфортной температурой в салоне в любое время года.

«Салон такси должен быть чистым без посторонних запахов. К выполнению таксомоторных перевозок пассажиров допускаются водители не моложе 21 года, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее трех лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года», — гласят правила.

При организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси перевозчик имеет право:

использовать для стоянки легковых такси и посадки пассажиров, специально оборудованные стоянки таксомоторов, установленные решением органов государственных администраций и местного самоуправления;

производить посадку и высадку пассажиров на любых участках дорожной сети, относящихся к установленной договором территории с соблюдением требований правил дорожного движения.

Для эффективной работы такси и создания удобств в их использовании пассажирами на всех пассажирообразующих пунктах (аэропорты, вокзалы, крупные торговые и культурные центры и другие) местные государственные администрации, органы местного самоуправления и собственники сооружений совместно с уполномоченным государственным органом в области транспорта обеспечивают организацию и оборудование стоянок легковых такси. Посадка в легковой автомобиль такси и высадка из него пассажиров производится на специально оборудованных стоянках такси и на участках автомобильной дороги, где правилами дорожного движения разрешена остановка автомобилей.

Если пассажир не может самостоятельно определить оптимальный маршрут следования, а только называет конечный пункт поездки, то водитель доставляет пассажира к месту назначения кратчайшим путем. Водитель имеет право отказать пассажиру в поездке по указанной им улице или дороге, если они не отвечают требованиям безопасности движения.

Курение в салоне запрещено и открытие окон разрешается только при обоюдном согласии пассажиров и водителя и с соблюдением правил безопасности.

Водитель легкового автомобиля такси обязан знать в пределах обслуживаемой территории расположение и названия улиц и основных объектов, расположение стоянок легковых автомобилей такси, пунктов оказания медицинской помощи, опасные участки улично-дорожной сети.

Он имеет право отказать в перевозке: