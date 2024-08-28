10:10
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Госстрой возобновил лицензии семи строительных компаний

Госстрой возобновил лицензии семи строительных компаний. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее глава Госстроя Нурдан Орунтаев отмечал, что из 7 тысяч выданных лицензий активно работают только 2 тысячи компаний. По его словам, комиссия выявила около 500 компаний, подлежащих лишению лицензий за нарушения.

По данным Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, у 558 стройкомпаний лицензии были приостановлены сроком на 90 дней без права на осуществление строительной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303285/
просмотров: 625
Версия для печати
Материалы по теме
Около 500 строительных компаний в Кыргызстане лишатся лицензий
Процедуру лицензирования строительной отрасли упростили в Кыргызстане
В Бишкеке строительные компании оштрафовали на 161 тысячу сомов
Шесть стройкомпаний оштрафованы за нарушения правил благоустройства
Минэкономики хочет отменить шесть видов лицензий и два разрешения
Онлайн. Как подать заявку на получение лицензии на образовательную деятельность
Стройкомпаниям дали срок обезопасить свои объекты до 1 мая 2024 года
Юрист назвал незаконным введение внешнего управления на заводе «Кум-Шагыл»
В Кыргызстане выявили 216 косметологий и медкабинетов, работающих без лицензий
Медицинские услуги без лицензий. В Кыргызстане выявлено 2,8 тысячи нарушителей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
28 августа, среда
10:00
«Рога и Копыта». В России появилась фейковая компания с триллионным оборотом «Рога и Копыта». В России появилась фейковая компания с...
09:51
Успешно справились. Asman Airlines провела облет своего первого самолета
09:38
В Париже стартует Паралимпиада-2024. За Кыргызстан выступят четыре спортсмена
09:29
Доллар и евро подешевели к сому, рубль немного подорожал
09:15
Предельно допустимую процентную ставку ломбардов предагает ввести кабмин
27 августа, вторник
23:44
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
23:14
Президент поддержал концерт зарубежных звезд к Дню независимости Кыргызстана