Госстрой возобновил лицензии семи строительных компаний. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее глава Госстроя Нурдан Орунтаев отмечал, что из 7 тысяч выданных лицензий активно работают только 2 тысячи компаний. По его словам, комиссия выявила около 500 компаний, подлежащих лишению лицензий за нарушения.

По данным Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, у 558 стройкомпаний лицензии были приостановлены сроком на 90 дней без права на осуществление строительной деятельности.