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Общество

В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС. В правительстве утвердили проект постановления о проведении референдума по строительству атомной электростанции, сообщает пресс-служба.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос развития атомной энергетики в Казахстане прорабатывается уже давно. Он привел данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которым сейчас в 31 стране мира эксплуатируется 415 ядерных энергоблоков.

По итогам обсуждения вопроса министр энергетики Алмасадам Саткалиев выступил с предложением вынести на рассмотрение проект постановления правительства «О проекте Указа президента «О проведении республиканского референдума».

«Проведение референдума поможет принять взвешенное решение по развитию атомной энергетики и обеспечению энергетической безопасности страны. Сегодня мы стоим на пороге исторического события. Без стабильного, экологичного и рентабельного электроснабжения мы рискуем остаться на обочине истории. Нам, казахстанцам, предстоит принять важное для страны решение. Решение, которое определит наше будущее», — заявил Алмасадам Саткалиев.

Олжас Бектенов отметил, что уже сегодня в Казахстане наблюдается дефицит энергетической мощности. Если решение проблемы не будет найдено сейчас, то для дальнейшего роста экономики нужно будет закупать большие объемы электроэнергии.

Современные АЭС оснащены многоуровневой системой безопасности. В случае принятия решения о строительстве в Казахстане атомной электростанции ее проектирование, строительство и эксплуатация будут осуществляться в соответствии со строгими международными стандартами безопасности МАГАТЭ. Обладая значительной сырьевой базой, Казахстан будет независим от колебаний цен на уран. Это позволит обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию.

«Именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики, это даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которых у нас нет», — отметил Олжас Бектенов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303233/
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