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Общество

Мэр Бишкека просит горожан выносить мусор после 19.00

Мэр Бишкека просит горожан выносить мусор после 19.00, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Айбек Джунушалиев обратился к жителям и гостям столицы с убедительной просьбой выносить мусор с 19.00 до 00.00.

В обращении говорится, что контейнерные площадки начинают очищать с полуночи, мусоровозы заняты очисткой контейнеров всю ночь до 5.00-6.00.

«К сожалению, многие выносят мусор утром по пути на работу или в течение дня. К вечеру контейнеры наполняются и мусор вываливается из них. Вследствие чего просим горожан выносить мусор только с 19.00 до 00.00. До рассвета работники МП «Тазалык» освободят контейнеры от мусора, и в течение дня они не будут переполнены, что поможет поддерживать чистоту», — пояснил чиновник.

Напомним, эту инициативу в мэрии впервые озвучили осенью 2023 года.

Отсутствие систематического и рационального подхода в организации работы МП «Тазалык», бессистемное распределение труда большинства сотрудников и спецтехники предприятия на совещании в муниципалитете назвали основной причиной нарушения установленного графика по вывозу твердых бытовых отходов и санитарной очистке города.

В свою очередь это влечет за собой создание помех для движения автотранспорта на дорогах столицы, так как на улицах наблюдается наличие спецтехники после 7.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303222/
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