Более 4 тысяч милиционеров будут следить 2 сентября за порядком в школах КР

Более 4 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность и общественный порядок в образовательных учреждениях Кыргызстана 2 сентября, когда начнется новый учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности во время мероприятий, посвященных началу нового учебного года, сотрудники милиции проведут комплекс оперативно-профилактических работ. В образовательных учреждениях республики охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечат более 4 тысяч работников МВД. Будут пешие и мобильные патрули в парковых зонах, торговых центрах, развлекательных комплексах», — говорится в сообщении.

Кроме того, значительное внимание уделят обеспечению безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений. МВД просит водителей быть предельно внимательными при движении у школ.

Особое внимание также уделят перевозке детей, родителям важно обеспечивать безопасность при посадке и высадке их из транспорта.

МВД напоминает, что в случае возникновения угрозы безопасности детям необходимо незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции или звонить на круглосуточный номер 102.