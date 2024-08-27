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Общество

Какие улицы Бишкека закроют для проезда 30 и 31 августа

В Бишкеке из-за подготовки и празднования Дня независимости Кыргызской Республики на некоторых участках улиц ограничат движение. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве внутренних дел.

Где ограничат движение: 

— 30 августа на проспекте Чингиза Айтматова будут периодически вводить временные ограничения на проезд машин;

— 31 августа на участках проспекта Жибек Жолу, улиц Абдрахманова, Киевской и проспекта Манаса введут временные ограничения движения авто.

Правоохранители просят горожан и гостей столицы отнестись к данным мерам с пониманием и заранее планировать свои пути передвижения в эти дни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303174/
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