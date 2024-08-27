В Бишкеке оштрафованы три строительные компании

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Бишкека выявили нарушения со стороны строительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, очередной случай загрязнения проезжей части дороги произошел по адресу: улица Севастопольская, 8. В отношении ОсОО «Зам Зам Билдинг» за несоблюдение статьи 177 части 2 Кодекса о правонарушениях составлен протокол. Компания оштрафована на 23 тысячи сомов. Рабочие сразу же устранили нарушение.

Санитарные нормы не соблюдали ОсОО «Елизавета» и ОсОО «Бай Сервис Девелопмент». Наложен штраф на сумму 13 тысяч сомов, предусмотренный статьей 114 Кодекса о правонарушениях.