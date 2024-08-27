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Общество

В Бишкеке оштрафованы три строительные компании

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Бишкека выявили нарушения со стороны строительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, очередной случай загрязнения проезжей части дороги произошел по адресу: улица Севастопольская, 8. В отношении ОсОО «Зам Зам Билдинг» за несоблюдение статьи 177 части 2 Кодекса о правонарушениях составлен протокол. Компания оштрафована на 23 тысячи сомов. Рабочие сразу же устранили нарушение.

Санитарные нормы не соблюдали ОсОО «Елизавета» и ОсОО «Бай Сервис Девелопмент». Наложен штраф на сумму 13 тысяч сомов, предусмотренный статьей 114 Кодекса о правонарушениях.



Мэрия напоминает, что рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. По фактам нарушений инспекция будет составлять протоколы на все лица, независимо от формы собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303154/
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