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Общество

Вертолет МЧС Кыргызстана за миллион: сюрприз от Дурова для девушки

Основатель Telegram Павел Дуров арендовал вертолет МЧС Кыргызстана за 1 миллион рублей, чтобы покатать свою девушку- стримершу Юлию Вавилову во время июньского путешествия. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как отмечает издание, Юлия никогда раньше не летала на вертолете. Полет был строго конфиденциальный, имя одного из туристов разглашать было запрещено.

Павел Дуров посетил КР в середине июня с друзьями, среди которых были блогер Гусейн Гасанов и 24-летняя стримерша Юлия Вавилова. Местные СМИ сообщали, что основателя Telegram рассматривали как потенциального инвестора для горнолыжного курорта «Три вершины», требующего 165 миллионов евро на реализацию.

По информации SHOT, Павел Дуров арендовал восьмиместный вертолет МЧС Кыргызстана за $3 тысячи в час. Полет продолжался три часа, общая стоимость аренды составила около 1 миллиона рублей. Полет был согласован с министерством.

«Миллиардер просил не раскрывать личность одного из пассажиров (самого себя)», — подчеркивает издание.

Вместе с Юлией Вавиловой Павел Дуров летал на большом вертолете, тогда как Гусейн Гасанов использовал более скромный четырехместный вертолет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303153/
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