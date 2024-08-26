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Общество

Фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при в Москве

25 августа в Центральном доме кино Москвы состоялась торжественная церемония закрытия XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить». На этом мероприятии кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна удостоен Гран-при фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Кроме Гран-при, картина получила премию за «Лучшую операторскую работу» (оператор Каныбек Калматов).

В этом году на фестиваль прислали более 400 работ из 15 стран, включая Россию, Беларусь, Иран, Кыргызстан и Узбекистан. Программа включала полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также документальные ленты.

Международный фестиваль «Будем жить» является значимым культурным событием Москвы, целью которого являются представление зрителям новых отечественных и зарубежных фильмов, расширение аудитории кино и обмен опытом между мастерами и начинающими кинематографистами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303145/
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