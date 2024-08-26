20:48
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами «Эл умуту». Список

Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами международной стипендии президента «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров поздравил стипендиатов с получением президентской стипендии, отметив, что это не только заслуженная награда за их упорный труд, но и знак доверия и ответственности. Он подчеркнул, что стипендия, учрежденная по инициативе главы государства, предоставляет уникальные возможности для обучения в ведущих мировых учебных заведениях и участия в передовых исследованиях и проектах.

Чиновник выразил уверенность, что стипендиаты вернутся на родину с новыми знаниями, идеями и навыками. Эти достижения должны стать мощным толчком для развития страны.

Далее состоялась церемония вручения президентской стипендии, отмечает пресс-служба. 

Стипендия «Эл умуту» впервые вручена в 2022 году восьми стипендиатам. В 2023-м ее получили 11 человек, в 2024 году из 149 претендентов стипендиатами стали 27 человек.

Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира.

Список стипендиатов международной стипендии президента КР «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год

Первый год обучения:

  • Абдурахманова Аселя Келдибековна (Университет Джонса Хопкинса, магистерская программа по направлению «Общественное здравоохранение»);
  • Абдыибраева Айтбүбү Нарынбаевна (Ноттингемский университет, магистерская программа по направлению «Компьютерная наука и искусственный интеллект»);
  • Жолдошалиева Мира Жолдошалиевна (Университет Западной Австралии Вестерн, магистерская программа по направлению «Бизнес-аналитика»);
  • Канатова Мээрим Канатовна (Пенсильванский университет, магистерская программа по направлению «Обучающие науки и технологии»);
  • Карыбекова Айгерим Жеңишбековна (Колумбийский университет, магистерская программа по направлению «Менеджмент технологий»);
  • Касымова Бермет Данияровна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Архитектура»);
  • Курманбекова Айгерим Курманбековна (Университет Калифорнии в Беркли, магистерская программа по направлению «Информационное управление и системы»);
  • Торогулова Асел Шерикбековна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Интегрированные инновации для продукции и услуг»);
  • Турумбекова Турсунай Алмазбековна (Университет Дюка, магистерская программа по направлению «Наука о данных»);
  • Алимжанов Бакыт Алимжанович (Эдинбургский университет, магистерская программа по направлению «Финансирование и инвестиции в сфере борьбы с изменением климата»);
  • Аязбаев Ислам Марсович (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Государственная политика»);
  • Кыдырова Элида Бекназаровна (Университет Миннесоты, магистерская программа по направлению «Социальные науки и менеджмент»);
  • Стамбекова Айпери Азатбековна (Оксфордский университет, магистерская программа по направлению «Изменение окружающей среды и управление»);
  • Таджибаева Севара Талипжановна (Гарвардский университет, магистерская программа по направлению «Обучение в области дизайна, инноваций и технологий»);
  • Ырысбекова Нуржамал Ныязалиевна (Бостонский университет, магистерская программа по направлению «Проектный менеджмент»);
  • Осмонова Алина Арслановна (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Экономическая политика»);
  • Кыдырова Жибек Сатындыевна (Лейденский университет, магистерская программа по направлению «Право и информационные технологии»);
  • Канатбекова Мээржан Канатбековна (Технический университет Вены, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовые вычисления»);
  • Кылычбеков Салижан Кылычбекович (Оксфордский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовое программирование»);
  • Момошова Асель Кадыржановна (Кембриджский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Земельная экономика»);
  • Жеенбекова Алымкан Суеркуловна (Берлинский университет имени Гумбольдта, программа PhD, доктор философии, специальность «Фольклористика»).

Второй год обучения:

  • Асаналиева Адель Бакытовна (Университет Западной Австралии Вестерн, магистерская программа по направлению «Биомедицинские науки, нейробиология»);
  • Асанова Салия Белековна (Калифорнийский университет в Беркли, магистерская программа по направлению «Информационный менеджмент и системы»);
  • Туратхан кызы Жаңылай (Университет Дюка, магистерская программа по направлению «Междисциплинарная наука о данных»);
  • Абабакиров Нуршат Абдисаламович (Колумбийский университет, магистерская программа по направлению «Государственное управление»);
  • Якубжанова Хилола Оманжановна (Корнеллский университет, магистерская программа по направлению «Государственное управление»);
  • Ашырмаматов Исламбек (Сеульский национальный университет, программа PhD, доктор фисолофии, специальность «Фармацевтические науки»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303139/
просмотров: 958
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине на изъятой у экс-депутата Жогорку Кенеша земле построят ипотечные дома
Одобрены 22 кандидата на получение президентской стипендии «Эл умуту». Список
Экс-министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев с мая находится под стражей
Теперь официально. На кыргызско-китайской границе откроют КПП «Бедель»
Покушение на Дональда Трампа. Убийства и проклятие президентов США
Новый аэропорт «Каракол» примет первых пассажиров этой осенью
Объединение школ № 28 и 70. Родители учащихся обратились к президенту КР
Выпускников президентского лицея «Акылман» предлагают принимать в вузы без ОРТ
Железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан быть. Президент подписал закон
Лучшие студенты КГУ имени Арабаева получили от торага Жогорку Кенеша стипендии
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальст...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе