Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами «Эл умуту». Список

Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами международной стипендии президента «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров поздравил стипендиатов с получением президентской стипендии, отметив, что это не только заслуженная награда за их упорный труд, но и знак доверия и ответственности. Он подчеркнул, что стипендия, учрежденная по инициативе главы государства, предоставляет уникальные возможности для обучения в ведущих мировых учебных заведениях и участия в передовых исследованиях и проектах.

Чиновник выразил уверенность, что стипендиаты вернутся на родину с новыми знаниями, идеями и навыками. Эти достижения должны стать мощным толчком для развития страны.

Далее состоялась церемония вручения президентской стипендии, отмечает пресс-служба.

Стипендия «Эл умуту» впервые вручена в 2022 году восьми стипендиатам. В 2023-м ее получили 11 человек, в 2024 году из 149 претендентов стипендиатами стали 27 человек.

Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира.

Список стипендиатов международной стипендии президента КР «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год

Первый год обучения:

Абдурахманова Аселя Келдибековна (Университет Джонса Хопкинса, магистерская программа по направлению «Общественное здравоохранение»);

Абдыибраева Айтбүбү Нарынбаевна (Ноттингемский университет, магистерская программа по направлению «Компьютерная наука и искусственный интеллект»);

Жолдошалиева Мира Жолдошалиевна (Университет Западной Австралии Вестерн, магистерская программа по направлению «Бизнес-аналитика»);

Канатова Мээрим Канатовна (Пенсильванский университет, магистерская программа по направлению «Обучающие науки и технологии»);

Карыбекова Айгерим Жеңишбековна (Колумбийский университет, магистерская программа по направлению «Менеджмент технологий»);

Касымова Бермет Данияровна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Архитектура»);

Курманбекова Айгерим Курманбековна (Университет Калифорнии в Беркли, магистерская программа по направлению «Информационное управление и системы»);

Торогулова Асел Шерикбековна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Интегрированные инновации для продукции и услуг»);

Турумбекова Турсунай Алмазбековна (Университет Дюка, магистерская программа по направлению «Наука о данных»);

Алимжанов Бакыт Алимжанович (Эдинбургский университет, магистерская программа по направлению «Финансирование и инвестиции в сфере борьбы с изменением климата»);

Аязбаев Ислам Марсович (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Государственная политика»);

Кыдырова Элида Бекназаровна (Университет Миннесоты, магистерская программа по направлению «Социальные науки и менеджмент»);

Стамбекова Айпери Азатбековна (Оксфордский университет, магистерская программа по направлению «Изменение окружающей среды и управление»);

Таджибаева Севара Талипжановна (Гарвардский университет, магистерская программа по направлению «Обучение в области дизайна, инноваций и технологий»);

Ырысбекова Нуржамал Ныязалиевна (Бостонский университет, магистерская программа по направлению «Проектный менеджмент»);

Осмонова Алина Арслановна (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Экономическая политика»);

Кыдырова Жибек Сатындыевна (Лейденский университет, магистерская программа по направлению «Право и информационные технологии»);

Канатбекова Мээржан Канатбековна (Технический университет Вены, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовые вычисления»);

Кылычбеков Салижан Кылычбекович (Оксфордский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовое программирование»);

Момошова Асель Кадыржановна (Кембриджский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Земельная экономика»);

Жеенбекова Алымкан Суеркуловна (Берлинский университет имени Гумбольдта, программа PhD, доктор философии, специальность «Фольклористика»).

Второй год обучения: