Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами «Эл умуту». Список

Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами международной стипендии президента «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Акылбек Жапаров поздравил стипендиатов с получением президентской стипендии, отметив, что это не только заслуженная награда за их упорный труд, но и знак доверия и ответственности. Он подчеркнул, что стипендия, учрежденная по инициативе главы государства, предоставляет уникальные возможности для обучения в ведущих мировых учебных заведениях и участия в передовых исследованиях и проектах.
Чиновник выразил уверенность, что стипендиаты вернутся на родину с новыми знаниями, идеями и навыками. Эти достижения должны стать мощным толчком для развития страны.
Далее состоялась церемония вручения президентской стипендии, отмечает пресс-служба.
Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира.
Список стипендиатов международной стипендии президента КР «Эл умуту» на 2024-2025 учебный год
Первый год обучения:
- Абдурахманова Аселя Келдибековна (Университет Джонса Хопкинса, магистерская программа по направлению «Общественное здравоохранение»);
- Абдыибраева Айтбүбү Нарынбаевна (Ноттингемский университет, магистерская программа по направлению «Компьютерная наука и искусственный интеллект»);
- Жолдошалиева Мира Жолдошалиевна (Университет Западной Австралии Вестерн, магистерская программа по направлению «Бизнес-аналитика»);
- Канатова Мээрим Канатовна (Пенсильванский университет, магистерская программа по направлению «Обучающие науки и технологии»);
- Карыбекова Айгерим Жеңишбековна (Колумбийский университет, магистерская программа по направлению «Менеджмент технологий»);
- Касымова Бермет Данияровна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Архитектура»);
- Курманбекова Айгерим Курманбековна (Университет Калифорнии в Беркли, магистерская программа по направлению «Информационное управление и системы»);
- Торогулова Асел Шерикбековна (Университет Карнеги Меллона, магистерская программа по направлению «Интегрированные инновации для продукции и услуг»);
- Турумбекова Турсунай Алмазбековна (Университет Дюка, магистерская программа по направлению «Наука о данных»);
- Алимжанов Бакыт Алимжанович (Эдинбургский университет, магистерская программа по направлению «Финансирование и инвестиции в сфере борьбы с изменением климата»);
- Аязбаев Ислам Марсович (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Государственная политика»);
- Кыдырова Элида Бекназаровна (Университет Миннесоты, магистерская программа по направлению «Социальные науки и менеджмент»);
- Стамбекова Айпери Азатбековна (Оксфордский университет, магистерская программа по направлению «Изменение окружающей среды и управление»);
- Таджибаева Севара Талипжановна (Гарвардский университет, магистерская программа по направлению «Обучение в области дизайна, инноваций и технологий»);
- Ырысбекова Нуржамал Ныязалиевна (Бостонский университет, магистерская программа по направлению «Проектный менеджмент»);
- Осмонова Алина Арслановна (Университет Чикаго, магистерская программа по направлению «Экономическая политика»);
- Кыдырова Жибек Сатындыевна (Лейденский университет, магистерская программа по направлению «Право и информационные технологии»);
- Канатбекова Мээржан Канатбековна (Технический университет Вены, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовые вычисления»);
- Кылычбеков Салижан Кылычбекович (Оксфордский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Квантовое программирование»);
- Момошова Асель Кадыржановна (Кембриджский университет, программа PhD, доктор философии, специальность «Земельная экономика»);
- Жеенбекова Алымкан Суеркуловна (Берлинский университет имени Гумбольдта, программа PhD, доктор философии, специальность «Фольклористика»).
Второй год обучения:
- Асаналиева Адель Бакытовна (Университет Западной Австралии Вестерн, магистерская программа по направлению «Биомедицинские науки, нейробиология»);
- Асанова Салия Белековна (Калифорнийский университет в Беркли, магистерская программа по направлению «Информационный менеджмент и системы»);
- Туратхан кызы Жаңылай (Университет Дюка, магистерская программа по направлению «Междисциплинарная наука о данных»);
- Абабакиров Нуршат Абдисаламович (Колумбийский университет, магистерская программа по направлению «Государственное управление»);
- Якубжанова Хилола Оманжановна (Корнеллский университет, магистерская программа по направлению «Государственное управление»);
- Ашырмаматов Исламбек (Сеульский национальный университет, программа PhD, доктор фисолофии, специальность «Фармацевтические науки»).