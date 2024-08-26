Объединение школ № 28 и 70. Родители подали иск в Административный суд

Родители учащихся, выступающие против объединения столичных школ № 28 и 70, подали иск в Административный суд Бишкека. Об этом они сообщили 24.kg.

Кроме того, родители обратились с заявлением в городскую прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку действиям столичного департамента образования и отменить приказ № 189 об объединении учебных заведений.

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Ранее они разослали обращение на имя президента, спикера парламента, мэра, министра образования и науки, председателя городского кенеша и депутата ЖК Эльвиры Сурабалдиевой. В нем отмечалось, что обе школы находятся в центре Бишкека и по факту перегружены в два раза, поэтому смысл объединять их для разгрузки числа учащихся логически отпадает. При этом обучение в школах отличается в связи с их разными статусами, углубленное обучение ведется по разным предметам.

Родители просили сохранить эти учебные заведения по отдельности и построить новый дополнительный учебный корпус для УВК ШГ № 70 для разгрузки переполненных классов.

Ранее в мэрии объясняли, зачем объединяют школы № 28 и 70. По мнению чиновников, такая модель образования будет гораздо эффективнее, поскольку в каждом учебном заведении увеличатся материальные и преподавательские ресурсы, площадь зданий и территории, разгрузится число учащихся в классах, увеличится объем дополнительных образовательных услуг и так далее.