20:48
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Бишкеке появится новый сквер

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» начали строительство нового сквера вдоль улицы Медерова на пересечении с улицей 7 Апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, озеленители высаживают газонное покрытие, которое вырастили в оранжерейном хозяйстве № 2.

«Ранее в сквере высадили лиственные и хвойные породы — катальпу, дубы, сосны. В будущем они вырастут и создадут прекрасную зеленую аллею вдоль дороги», — заметили в муниципалитете.

Кроме того, озеленители сделали тротуар и покрыли его асфальтом, установили скамейки.

«Установлена автоматическая система полива. Однако его будут одновременно обеспечивать и с помощью специальной техники», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303124/
просмотров: 1859
Версия для печати
Материалы по теме
Лесопосадку возле Северного кладбища превращают в парковку
Бишкекчане просят вернуть им сквер, отданный частнику более 20 лет назад
В каждом районе Бишкека разобьют по три сквера, обещает мэр
В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского
Сквер в микрорайоне № 4 построили, но за ним не ухаживают
В Бишкеке на пересечении улиц Нариманской и Алтайской будет новый сквер
В Октябрьском районе Бишкека появится новый сквер
В Октябрьском районе Бишкека открыли новый сквер
Не строить многоэтажки, а разбить сквер после сноса СИЗО-1 просят жители района
Не прошло и недели. В Театральном сквере вновь появились силомеры
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальст...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе