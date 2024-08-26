В Бишкеке появится новый сквер

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» начали строительство нового сквера вдоль улицы Медерова на пересечении с улицей 7 Апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, озеленители высаживают газонное покрытие, которое вырастили в оранжерейном хозяйстве № 2.

«Ранее в сквере высадили лиственные и хвойные породы — катальпу, дубы, сосны. В будущем они вырастут и создадут прекрасную зеленую аллею вдоль дороги», — заметили в муниципалитете.

Кроме того, озеленители сделали тротуар и покрыли его асфальтом, установили скамейки.

«Установлена автоматическая система полива. Однако его будут одновременно обеспечивать и с помощью специальной техники», — добавили в мэрии.