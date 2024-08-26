В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время

Австралийские власти разрешили гражданам игнорировать служебные звонки, сообщения и письма после окончания рабочего дня. Закон одобрен федеральным парламентом страны, сообщил ТАСС.

Новые правила приравнивают рабочие звонки, сообщения и электронные письма, полученные после завершения трудового дня, к вмешательству в частную жизнь и разрешают игнорировать их без угрозы какого-либо наказания.

«Людям не оплачивают работу в течение 24 часов в сутки. И мы хотим быть уверены, что они не вынуждены трудиться 24 часа в сутки», — указал премьер-министр Энтони Альбанезе, комментируя закон.

По мнению правительства, право игнорировать служебные сообщения и звонки в нерабочее время позволит «сохранить психическое здоровье трудящихся и обеспечит безопасность труда».

Премьер-министр уточнил, что новое законодательство запрещает работодателю любым способом наказывать работника за то, что «он не был на связи в свободное время».

Согласно закону, который получил название «Право на отключение», работодатель может требовать от сотрудника оставаться на связи только при возникновении чрезвычайных ситуаций или при переводе его на позицию, предусматривающую ненормированный рабочий день. Однако и в этих случаях у работника сохраняется право на «мотивированный отказ от контакта с предприятием». Возникающие на этой почве конфликты будет разрешать отраслевой арбитр или Комиссия по добросовестному труду (FWC) с учетом роли сотрудника, личных обстоятельств, а также причин, по которым работодатель обратился к нему в нерабочее время.