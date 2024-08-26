Госстрой возобновил лицензию ОсОО «Аалам строй»

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ возобновило лицензию ОсОО «Аалам строй». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, лицензия «Аалам строй» приостановлена 13 августа из-за пожара в строящейся многоэтажке в Бишкеке по улице Анкара. Напомним, сгорела кровля здания. Общая площадь возгорания составила 850 квадратных метров.

Стройкомпании предписали получить заключение Государственной инспекции по пожарной безопасности о причинах возгорания и заключить договор с Государственной строительной инспекцией и инженерной пожарной инспекцией на обследование конструкций, подвергшихся воздействию огня, для оценки их пригодности к дальнейшей эксплуатации.