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Общество

Госстрой возобновил лицензию ОсОО «Аалам строй»

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ возобновило лицензию ОсОО «Аалам строй». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, лицензия «Аалам строй» приостановлена 13 августа из-за пожара в строящейся многоэтажке в Бишкеке по улице Анкара. Напомним, сгорела кровля здания. Общая площадь возгорания составила 850 квадратных метров. 

Стройкомпании предписали получить заключение Государственной инспекции по пожарной безопасности о причинах возгорания и заключить договор с Государственной строительной инспекцией и инженерной пожарной инспекцией на обследование конструкций, подвергшихся воздействию огня, для оценки их пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303105/
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