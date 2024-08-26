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Общество

Минобразования обратится в Антимонополию для контроля цен на учебники

Министерство образования и науки обратится в Службу антимонопольного регулирования с просьбой проконтролировать цены на учебники. Об этом сообщил главный специалист управления школьного образования МОиН Самат Тоялиев на пресс-конференции.

По информации журналистов, родители вынуждены покупать один из учебников по математике вместе с рабочей тетрадью за примерно 1,2 тысячи сомов, что не всем по карману.

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Самат Тоялиев заметил, что с проблемой в министерстве знакомы. «Есть антимонопольный орган, они должны работать в рамках своей компетенции», — сказал он.

Замминистра образования и науки Муратбек Касымалиев добавил, что проблема с обеспечением педагогическими кадрами и учебниками наиболее актуальна для школ с русским языком обучения. В этом направлении идет работа совместно с Россией, в том числе обсуждается вопрос адаптации учебников.

Он также отметил, что в регионах перед началом учебного года проходят книжные ярмарки, где родители могут найти необходимые книги.

Отметим, что школы в Кыргызстане обеспечены учебниками на 68,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303095/
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