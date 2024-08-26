Школы в Кыргызстане обеспечены учебниками на 68 процентов

Школы в Кыргызстане обеспечены учебниками на 68,5 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.
По его словам, в школах с кыргызским и русским языками обучения должно быть не менее 129 наименований учебников, в школах с узбекским и таджикским — не менее 147.
По данным Национального статистического комитета, число школьников с 2012-го по 2022 год увеличилось на 435 тысяч. Таким образом, для полного обеспечения школ учебниками по действующему государственному образовательному стандарту, предметным стандартам и учебным планам необходимо 17 миллионов 236,5 тысячи экземпляров.
Из них:
- для классов с кыргызским языком обучения — 9,6 миллиона экземпляров,
- с русским — 6,7 миллиона,
- с узбекским — 852,7 тысячи,
- с таджикским — 41,9 тысячи экземпляров.
Сегодня в библиотечном фонде государственных школ есть 11 миллионов 816,3 тысячи учебников (или 68,5 процента от общей потребности).
Школьные учебники можно найти также на образовательных платформах Минобразования в интернете.
- Электронная библиотека: https://kitep.edu.gov.kg/kg;
- Билим булагы: https://bb.edu.gov.kg/index.php/;
- АйБилим: https://ibilim.edu.gov.kg/kyr/index.html.
В Кыргызстане функционирует 2 тысячи 377 школ, из них государственных и муниципальных — 2 тысячи 173 и частных — 204.