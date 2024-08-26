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Общество

Школы в Кыргызстане обеспечены учебниками на 68 процентов

Школы в Кыргызстане обеспечены учебниками на 68,5 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

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По его словам, в школах с кыргызским и русским языками обучения должно быть не менее 129 наименований учебников, в школах с узбекским и таджикским — не менее 147.

По данным Национального статистического комитета, число школьников с 2012-го по 2022 год увеличилось на 435 тысяч. Таким образом, для полного обеспечения школ учебниками по действующему государственному образовательному стандарту, предметным стандартам и учебным планам необходимо 17 миллионов 236,5 тысячи экземпляров.

Из них:

  • для классов с кыргызским языком обучения — 9,6 миллиона экземпляров,
  • с русским — 6,7 миллиона,
  • с узбекским — 852,7 тысячи,
  • с таджикским — 41,9 тысячи экземпляров.

Сегодня в библиотечном фонде государственных школ есть 11 миллионов 816,3 тысячи учебников (или 68,5 процента от общей потребности).

Ежегодно на обеспечение школ учебной литературой предусматривают по 152 миллиона сомов.

Школьные учебники можно найти также на образовательных платформах Минобразования в интернете.

  • Электронная библиотека: https://kitep.edu.gov.kg/kg;
  • Билим булагы: https://bb.edu.gov.kg/index.php/;
  • АйБилим: https://ibilim.edu.gov.kg/kyr/index.html.

В Кыргызстане функционирует 2 тысячи 377 школ, из них государственных и муниципальных — 2 тысячи 173 и частных — 204.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303086/
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