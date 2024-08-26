В Кыргызстане стало больше женщин-предпринимателей

За последние несколько лет количество малых предприятий, возглавляемых женщинами, выросло на 21 процент, средних — на 16 процентов, крупных — на 22 процента. Об этом на Всемирном женском форуме «На пути к зеленому будущему» в Монголии сообщила министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова.

По данным пресс-службы ведомства, министр рассказала об успешных женщинах-лидерах в сфере экологии и продвижении женского лидерства в рамках проекта «Социальный контракт», 9 процентов участников которого составляют женщины, преимущественно из сельской местности.

«В рамках социального контракта за последние два года создали более 18 тысяч рабочих мест. Женщины активно участвуют в сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей промышленности, торговле и предоставлении услуг. Среди получателей социальной помощи по этому проекту 11 процентов составляют лица с инвалидностью», — передает пресс-служба.