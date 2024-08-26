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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке после капитального ремонта открывают две улицы

В Бишкеке после капитального ремонта открывают две улицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сегодня, 26 августа, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» после капитального ремонта дорог открывает улицы Кумарыкская и Трудовая.

Работы выполнили согласно титульному списку по капитальному ремонту городских дорог на 2024 год.

«Полностью завершен капитальный ремонт улицы Кумарыкская, от улицы Трудовой до улицы Пишпекской. Капитальный ремонт улицы Трудовой проводили от улицы Московской до улицы Кумарыкской», — сообщили в муниципалитете.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303064/
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