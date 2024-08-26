Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить

Учебный год в Кыргызстане еще не начался, а проблемы с учебниками родители школьников уже озвучивают. Плачевная ситуация в последние годы особо не меняется.

В феврале 2024 года для улучшения качества и содержания национальных учебников, повышения обеспеченности ими школ создали госучреждение «Издательский дом «Окуу китеби». Оно появилось путем слияния «Жаны китеп», которое занималось арендой учебников, и Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби», который проводил экспертизу рукописей.

О том, чем занимается и как зарабатывает издательский дом, в интервью 24.kg рассказал его директор Ильяс Сарыбаев.

Фото из архива собеседника. Ильяс Сарыбаев

— По постановлению правительства средства, собранные за аренду, идут на обновление фонда учебников. Это не просто печать, но и разработка, и адаптация новых учебников, и поставка в школы. Сейчас мы работаем над адаптацией сингапурских учебников, и средства от аренды направят в том числе и на эти цели.

Изначально, когда разрабатывали положение об аренде, международные консультанты предлагали зафиксировать пункт о том, что собранные средства идут только на обновление учебников. Такая практика была в Молдове, Армении, но это немного усложняет процесс контроля и использования средств. Тем более их никогда полностью не собирают: есть льготные категории школьников, кто-то просто не берет книги.

Всего за пять лет собрали 250 миллионов сомов за учебники для 5 — 6-х классов, на которые затратили примерно 800 миллионов.

— То есть система аренды себя не оправдала?

— Тут нужно говорить о том, что система заработала, и сейчас мы можем ее подкорректировать, выправить ситуацию. Но в целом да, система аренды пока работает в минус.

— К новому учебному году приказ об аренде учебников уже есть?

— Список подготовлен и на стадии согласования. По новому постановлению мы планируем пересмотреть размер аренды, чтобы он покрывал полную стоимость учебника. Ранее собираемые средства покрывали лишь чуть больше половины стоимости книг. Если учебник стоил 150 — 170 сомов, а собирали по 20 — 25 сомов в год, то в итоге за 5 лет получалось около 125 сомов, остаток просто шел в минус.

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— Предлагаемая стоимость какая?

— Специалисты по финансам ведут расчеты, пока стоимость озвучить не могу, но она будет выше. Аренда составит либо до 20 процентов от стоимости учебника в год, либо 25 процентов в первый год аренды, 20 — во второй и так далее. По-прежнему останутся льготные категории. К началу учебного года, думаю, приказ утвердят.

— Сколько книг планируется сдавать в аренду?

— Два учебника в 1-х классах, три в 5-х и 6-х классах, шесть учебников в 7-х и 8-х классах и два учебника в 9-х.

Это не значит, что один человек столько книг возьмет, большая часть учебников для школ с кыргызским языком обучения. Эти книги напечатаны с 2021 года. По санитарным нормам и правилам учебники пригодны только в течение пяти лет, поэтому старые в аренду не сдают.

— Санитарные нормы пересматривать не будете?

— Хотели пересмотреть, но не сроки использования, а другие параметры добавить. По срокам я бы рекомендовал три года использования для книг в мягком переплете и пять лет в твердом.

— Несколько лет назад возник вопрос авторского права, люди не хотели участвовать в подготовке учебников. Этот кризис миновал, авторы появились?

— Авторов собираем, формируем базу данных, но кризис не миновал. До того, как я пришел, Минобразования проделало большую работу, чтобы кризис преодолеть. Но это невозможно сделать в этом году. Возможно, в следующем его притормозим.

Правительство обещало выделить на учебники около 4 — 4,5 миллиарда сомов в течение следующих нескольких лет. Это практически покрывает 90 процентов потребности.

— Раньше учебники писали под госстандарты, сейчас, говорят, госстандарты перепишут под сингапурские книги. Это правда?

— Сейчас адаптируются сингапурские учебно-методические комплексы (УМК) и параллельно с этим Кыргызская академия образования (КАО) обновляет стандарты.

— То есть новые книги будут по стандарту, но стандартов пока нет?

— Да. Их обещают подготовить к декабрю-январю.

Печатать учебники в переходный период смысла нет, потому что уже, скажем, в марте 2025 года они просто утратят актуальность. После утверждения новых госстандартов в апреле-мае 2025-го будет ясно, какие надо тиражировать учебники. Если мы сейчас что-то напечатаем, то просто потеряем деньги.

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— Апробацию сингапурские учебники проходить будут?

— Да. Мы ожидаем, что последует очень много замечаний. Чтобы минимизировать риски и вопросы, будем работать с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников (РИПКиППР), объяснять, как работать с новыми учебниками, потому что они значительно отличаются от тех, по которыми мы привыкли преподавать. Детям придется больше думать логически. На недавнем саммите образования в Чолпон-Ате представители Сингапура как раз обучали учителей.

— Педагогов-практиков привлекаете к процессу?

— Они задействованы в апробации, и этот труд оплачивается.

— Издательский дом на самофинансировании. За счет чего зарабатываете?

— Расходы покрываем за счет депозитов, размещенных в банке. То есть средства, собранные за аренду, размещаются на депозите в коммерческом банке и проценты покрывают наши операционные расходы.

— Значит, живете за счет аренды учебников?

— Да, но планируем больше акцент сместить на издательскую деятельность и получать доход за счет авторских начислений и продажи рабочих тетрадей.

УМК, переданные издательством Marshall Cavendish, включают и рабочие тетради. Они не фондируются, потому что используются в течение года одним учеником, поэтому предназначены только для продажи и индивидуальных занятий. Мы их собираемся адаптировать и реализовывать. Пока особой культуры использования рабочих тетрадей в школах и у родителей нет, но будем работать над этим.

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— Какой у вас штат?

— Всего 11 человек. Не хватает корректоров, дизайнеров, верстальщиков, художников. Скорее всего, будем отдавать это на аутсорс. Тем более работа не постоянная, зависит от объема заказов. Через какое-то время специалисты будут сидеть без работы, чтобы не увольнять их и не выплачивать компенсации, один из вариантов — привлекать на краткосрочной основе.

Конечно, мы рассчитываем на рост, но не на такой огромный, как в других странах. Если 50 человек будут вовлечены в эту сферу, этого достаточно, но до 20, возможно, штат можно будет увеличить. Замечу: даже в Сингапуре занимаются адаптацией зарубежных учебников, в том числе кембриджских. Адаптация позволяет не привлекать такое большое число людей в разработку.

— Экспертизу рукописей есть кому проводить?

— Реорганизованный центр «Окуу китеби» проделал колоссальную работу в плане организации. Бывшие сотрудники подготовили инструментарии оценки, разработали положение, создали базу экспертов по оценке учебников. Они были привлеченными и сейчас остаются такими же.

Из бывшего «Окуу китеби» остался один специалист, который сейчас является координатором по экспертизе. Он способен подготовить приказы, пригласить экспертов, заключить договоры, передать им материал на оценку, собрать, обобщить. Одним словом, экспертиза учебников не страдает.

При этом, вполне вероятно, полномочия по оценке будут переданы другим институтам — КАО либо РИПКиППР.

— Издательский дом должен работать над улучшением обеспеченности школ учебниками и своевременным изданием новых. Когда исчезнут проблемы?

— Как я сказал, правительство выделяет около 4 миллиардов сомов. Этой суммы достаточно, чтобы покрыть большую часть потребностей.

Адаптацию учебников мы планируем завершить в течение 2,5 лет. То есть технически ждать 2 — 3 года.

Сейчас мы готовим перспективный тематический план с учетом того, что учебники будут обновлять. Как только адаптацию проведут и книги поступят в школы, продолжим доработку для обновления срока действия грифа МОиН КР.

Помимо этого, будем разрабатывать наши учебники по русскому и кыргызскому языкам, истории и географии Кыргызстана.