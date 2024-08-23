В рекомендованном чиновниками списке оказались учебники, которых нет в школах

В перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию школами с русским языком обучения в 2024/25 учебном году, оказались книги, которых нет в библиотеках. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, учебников по алгебре и геометрии для 9-х классов отечественных авторов никогда не было в школах. «Их на русском языке вообще нет. В прошлом году школы получили учебники, выпущенные издательством «Аркус». Что теперь с ними делать?» — задался вопросом читатель.

Ранее сообщалось , что в перечне нет года выпуска и издательств, указаны только авторы.

При этом по русскому языку и литературе для 8 — 11-х классов в учебниках не указаны и авторы.

В Минобразования пока не прокомментировали этот вопрос.

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