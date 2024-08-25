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Общество

Более ста объектов строятся в Бишкеке без разрешительных документов

Более ста объектов строятся в Бишкеке без разрешительных документов. Об этом журналистам сообщил глава Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, таких объектов более сотни — от трехэтажных до высотных домов, в этом списке есть и жилые комплексы. В отношении недобросовестных стройкомпаний принимаются меры, в том числе такие, как приостановление строительства, выписка штрафов, направление дел в суд.

Глава Госстроя добавил, что некоторые строительные компании начали работу по легализации и на добровольной основе.

«Это работа не одного дня, и даже не месяца, нужно время. Мы стараемся ежедневно выявлять такие объекты, чтобы не было строек без каких-либо разрешительных документов», — сказал он.

Ранее в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предоставили перечень объектов в Бишкеке, где не рекомендуют покупать жилье. Документы по этим зданиям переданы в судебные органы. Госстрой просит не покупать жилье в этих объектах (всего таковых 38) до конца судебных разбирательств, чтобы не остаться в будущем без жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302994/
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