Более ста объектов строятся в Бишкеке без разрешительных документов. Об этом журналистам сообщил глава Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, таких объектов более сотни — от трехэтажных до высотных домов, в этом списке есть и жилые комплексы. В отношении недобросовестных стройкомпаний принимаются меры, в том числе такие, как приостановление строительства, выписка штрафов, направление дел в суд.

Глава Госстроя добавил, что некоторые строительные компании начали работу по легализации и на добровольной основе.

«Это работа не одного дня, и даже не месяца, нужно время. Мы стараемся ежедневно выявлять такие объекты, чтобы не было строек без каких-либо разрешительных документов», — сказал он.

Ранее в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предоставили перечень объектов в Бишкеке, где не рекомендуют покупать жилье. Документы по этим зданиям переданы в судебные органы. Госстрой просит не покупать жилье в этих объектах (всего таковых 38) до конца судебных разбирательств, чтобы не остаться в будущем без жилья.