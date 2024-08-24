Два куска хлеба и яблок хватит. Глава Минобразования о просьбе учителя о буфетах

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева продолжает участие в областных конференциях учителей в рамках ежегодной августовской конференции.

На одной из таких встреч в Иссык-Кульской области работники образования подняли вопрос о питании для педагогов.

Учительница, выступающая в формате вопросов и ответов, попросила министра рассмотреть вопрос открытия школьных буфетов для преподавательского состава, высказав пожелание, чтобы государство заботилось о работниках образовательной сферы.

В ответ Догдуркуль Кендирбаева посоветовала женщине носить обед из дома и устраивать перекус во время перерыва.

По словам чиновницы, во всем мире практикуется система ланч-боксов.

«Можно же взять с собой на работу два кусочка хлеба, два яблока, термос. Например, в Японии так делают», — сказала она.

Глава профильного ведомства посетовала, что ей жаль учителей городских школ, потому что они работают со сверхнагрузкой.

«Мне жаль городских учителей. Сельским выплачивают надбавки в размере 1,5 тысячи сомов. Городские учителя работают с утра и до вечера и два раза в день питаются на улице. У них нет таких надбавок, как у сельских. У них в классах по 45 — 50 детей. При этом заработная плата такая же, как у вас. К тому же после работы у них дополнительные занятия. Черчилль говорил: пессимист видит трудность в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой трудности», — высказалась Догдуркуль Кендирбаева.