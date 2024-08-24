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Общество

Многообещающая терапия. В Британии начались испытания РНК-вакцины от рака легких

67-летний Януш Рач стал первым в Британии больным раком легких, опробовавшим новую, многообещающую терапию, которая может принципиально изменить подход к лечению этого заболевания. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что индивидуальная вакцина учит иммунную систему конкретного пациента бороться с болезнью, уничтожая раковые клетки.

В основе принципа работы вакцины лежит та же технология матричной РНК, что была впервые успешно опробована в США в ходе пандемии COVID-19.

Первый этап клинических испытаний любых лекарств всегда проверяет безопасность препарата для больных. Януш Рач добровольно согласился испытать новую вакцину на себе.

В общей сложности планируется набрать 130 волонтеров, вести наблюдения будут параллельно более 30 исследовательских центров из семи стран.

Лечение должно быть направлено на уничтожение именно раковых клеток, а не обычных, здоровых — что, как надеются ученые, приведет к уменьшению побочных эффектов.

Вакцина содержит информацию о нескольких генетических маркерах, обнаруженных на поверхности раковых клеток легких, чтобы научить иммунную систему пациента, что именно искать и с чем бороться.

Вакцина BNT116, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, может принципиально изменить подход к лечению этого вида рака, считают эксперты.

Рак легких остается самой смертоносной формой онкологии по всему миру. По последним оценкам, в 2020 году он унес 1,8 млн жизней. Наиболее распространена его немелкоклеточная форма.

На ранних стадиях у больного зачастую нет никаких признаков или симптомов начавшегося онкологического процесса.

Однако врачи советуют обращать особое внимание на следующие проявления:

не проходящий неделями кашель;
длительный кашель, который со временем усиливается;
хронические инфекции (то есть воспалительные процессы) в грудной клетке;
кашель с кровью.
При появлении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302951/
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