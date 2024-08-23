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Общество

Компания IndiGo готова начать авиарейсы по маршруту Дели — Бишкек — Дели

Компания IndiGo готова начать авиарейсы по маршруту Дели — Бишкек — Дели. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Индии Аскаром Бешимовым сообщил вице-президент компании по вопросам авиаполитики и промышленности Ражан Малхотра.

Компания назначена официальным перевозчиком от правительства Индии и получила разрешение на осуществление рейсов по данному маршруту 7 дней в неделю.

Аскар Бешимов выразил готовность оказать всемерное содействие в дальнейшем продвижении вопроса и отметил, что для граждан Индии, у которых имеются долгосрочные многократные визы США, Великобритании и стран Шенгенской зоны, предусматривается безвизовый режим сроком до 7 дней, с правом повторного въезда через 21 день.

Стороны договорились сотрудничать в сфере туризма.

Компания IndiGo — крупнейшая авиакомпания в Индии по количеству перевезенных пассажиров и размеру авиапарка с долей внутреннего рынка 61,6 процента по состоянию на май 2024 года. По состоянию на август 2024 года IndiGo выполняет более 2 тысяч ежедневных рейсов в 122 пункта назначения — 88 внутренних и 34 международных. Ее основным хабом является международный аэропорт Индиры Ганди в Дели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302936/
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