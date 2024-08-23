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Общество

День независимости. Как идет подготовка площади Ала-Тоо

До празднования Дня независимости осталась неделя. В этом году основные мероприятия пройдут в  Бишкеке. Пока программу не озвучили, но на центральной площади Ала-Тоо уже устанавливают новую сцену.


Ко Дню независимости мэрия Бишкека обещала реконструировать площадь Ала-Тоо. Недавно в муниципалитете показали, что на площади высаживают цветы и новые деревья, установлены новый флагшток и кабина почетного караула.

Корреспонденты 24.kg заглянули на площадь, чтобы увидеть, что там происходит.


Преобразилось здание «Илбирс». На нем меняют старые грязные стекла, отмывают мраморные стены, где-то ставят новые плиты. Установлены новые фонтаны, идет замена плитки, цветы пока еще высажены не везде. Туи в огромных горшках, которые украшали площадь, убрали.


Несмотря на то, что реконструкция еще не завершена, уже видно, как преобразится площадь. Однако объем работ предстоит выполнить еще большой. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302912/
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