Кемпир-абадское дело. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли

Рассмотрение апелляционной жалобы по кемпир-абадскому делу в Бишкекском городском суде перенесли на 30 августа. Об этом сообщили в общественном фонде «Кылым шамы».



Заседание отложили из-за неявки одного из адвокатов. Кроме того, политик Азимбек Бекназаров и активист Ильгиз Шаменов попросили предоставить государственного защитника.

Обвиняемые по этому делу рассказали журналистам, что будут просить у городского суда проводить дальнейшие заседания в открытом режиме.

Фото Гульшайыр Абдирасуловой. Обвиняемые по кемпир-абадскому делу

В частности, надзорный орган просил признать виновным Мамбетжунуса Абылова, Айданбека Акматова, Нурлана Асанбекова, Акыла Айтбаева, Азимбека Бекназарова, Марата Баязова, Эрлана Бекчоро уулу, Айбека Бузурманкулова, Равшана Джеенбекова, Гульнару Джурабаеву, Чынгыза Капарова, Риту Карасартову (Рахман), Жениша Молдокматова, Улукбека Маматаева, Клару Сооронкулову, Илгиза Сарылдык уулу, Темира Махмудова, Таалайбека Мадаминова, Перизат Суранову, Асию Сасыкбаеву, Али Шабдана и Атая Бейшенбека. Напомним, 10 июня прокуроры попросили суд назначить всем обвиняемым по статье «Массовые беспорядки» — 10 лет, по статье «Захват власти» — 15 лет, а путем сложения по совокупности преступлений — 20 лет с конфискацией имущества. Однако 14 июня всех подсудимых, проходящих по данному делу, районный суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Напомним, что 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.