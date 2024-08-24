Зевс, Терминатор и сериал об эпохе Средиземья. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут несколько новых проектов и продолжение старых. Среди них аниме по мотивам франшизы с Арнольдом Шварценеггером, история по мотивам книг Георгия Ланского и добрый «ветеринарный» сериал.
Продолжение криминального расследования троицы сыщиков-любителей Чарльза, Оливера и Мэйбл. Детективы-самоучки создали подкаст в стиле true-crime (настоящие преступления) и начали проводить собственные расследования.
Вторая эпоха Средиземья. Злодей Моргот повержен и изгнан, однако Галадриэль не верит в спокойствие мира и отчаянно разыскивает следы орков и Саурона, чтобы отомстить за смерть брата и навсегда положить конец тьме.
Современное прочтение греческой мифологии. Всемогущий Зевс узнает, что его хотят убить. Повелитель богов делает все, чтобы найти заговорщиков и расквитаться с ними.
После смерти правителя Когуре Когукчхона борьба за власть разворачивается среди враждующих принцев и пяти набравших влияния кланов. Чтобы навести порядок и не допустить бессмысленного кровопролития, вдовствующая королева У решает в течение 24 часов выйти замуж за одного из младших братьев почившего мужа и усадить его на трон.
Аниме-сериал по мотивам франшизы с Арнольдом Шварценеггером. Действие сюжета развернется в 1997 году. Солдатка из будущего отправляется в прошлое, чтобы защитить ученого Малкольма Ли. Тот работает над запуском новой системы искусственного интеллекта, способной отразить надвигающуюся атаку алгоритма «Скайнет». Пока Малкольм разбирается в моральных сложностях своего творения, за ним также начинает охоту безжалостный убийца-киборг из будущего.
Преданная своему делу команда врачей и медсестер спасает жизни в загруженной государственной больнице, где пульс постоянно учащают напряженные взаимоотношения и романтика.
В центре сюжета — хозяин элитного эскорт-агентства Александр Шмит по прозвищу Мэджик. Его клиентами являются влиятельные и уважаемые люди. Внезапно на героя открывают охоту, в результате которой он рискует потерять репутацию и даже жизнь. Мэджик решает выяснить, кто стоит за атакой, и параллельно спасти дочь, которую воспитывает в одиночку.
Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все о криминалистике и мечтает стать выдающимся сыщиком, как ее дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследования вместе с новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей.
Главный герой, ветеринар, работающий в сельском Йоркшире, с любовью и нежностью относится к своим пациентам и умеет найти подход не только к «братьям нашим меньшим», но и к их хозяевам.
- Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
- О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.