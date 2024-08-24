Зевс, Терминатор и сериал об эпохе Средиземья. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут несколько новых проектов и продолжение старых. Среди них аниме по мотивам франшизы с Арнольдом Шварценеггером, история по мотивам книг Георгия Ланского и добрый «ветеринарный» сериал.

1 «Убийства в одном здании», четвертый сезон (детектив) «Убийства в одном здании», четвертый сезон (детектив)

Продолжение криминального расследования троицы сыщиков-любителей Чарльза, Оливера и Мэйбл. Детективы-самоучки создали подкаст в стиле true-crime (настоящие преступления) и начали проводить собственные расследования.

2 «Властелин колец: Кольца власти», второй сезон (боевик) «Властелин колец: Кольца власти», второй сезон (боевик)

Вторая эпоха Средиземья. Злодей Моргот повержен и изгнан, однако Галадриэль не верит в спокойствие мира и отчаянно разыскивает следы орков и Саурона, чтобы отомстить за смерть брата и навсегда положить конец тьме.

3 «Каос» (драма) «Каос» (драма)

Современное прочтение греческой мифологии. Всемогущий Зевс узнает, что его хотят убить. Повелитель богов делает все, чтобы найти заговорщиков и расквитаться с ними.

4 «Королева У» (боевик) «Королева У» (боевик)

После смерти правителя Когуре Когукчхона борьба за власть разворачивается среди враждующих принцев и пяти набравших влияния кланов. Чтобы навести порядок и не допустить бессмысленного кровопролития, вдовствующая королева У решает в течение 24 часов выйти замуж за одного из младших братьев почившего мужа и усадить его на трон.

5 «Терминатор Зеро» (мультфильм) «Терминатор Зеро» (мультфильм)

Аниме-сериал по мотивам франшизы с Арнольдом Шварценеггером. Действие сюжета развернется в 1997 году. Солдатка из будущего отправляется в прошлое, чтобы защитить ученого Малкольма Ли. Тот работает над запуском новой системы искусственного интеллекта, способной отразить надвигающуюся атаку алгоритма «Скайнет». Пока Малкольм разбирается в моральных сложностях своего творения, за ним также начинает охоту безжалостный убийца-киборг из будущего.

6 «Чуть дыша» (драма) «Чуть дыша» (драма)

Преданная своему делу команда врачей и медсестер спасает жизни в загруженной государственной больнице, где пульс постоянно учащают напряженные взаимоотношения и романтика.

7 «Жизнь по вызову», третий сезон (драма) «Жизнь по вызову», третий сезон (драма)

В центре сюжета — хозяин элитного эскорт-агентства Александр Шмит по прозвищу Мэджик. Его клиентами являются влиятельные и уважаемые люди. Внезапно на героя открывают охоту, в результате которой он рискует потерять репутацию и даже жизнь. Мэджик решает выяснить, кто стоит за атакой, и параллельно спасти дочь, которую воспитывает в одиночку.

8 «Любопытная Варвара» (приключения) «Любопытная Варвара» (приключения)

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все о криминалистике и мечтает стать выдающимся сыщиком, как ее дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследования вместе с новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей.

9 «О всех созданиях — больших и малых», пятый сезон (драма) «О всех созданиях — больших и малых», пятый сезон (драма)

Главный герой, ветеринар, работающий в сельском Йоркшире, с любовью и нежностью относится к своим пациентам и умеет найти подход не только к «братьям нашим меньшим», но и к их хозяевам.