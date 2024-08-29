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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 августа дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 13 часов 17 минут.

Памятные даты

Продемонстрирована первая электроплита

из интернета
Фото из интернета. Мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на девять лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Стивена Ханафина
Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Даймлер не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

из интернета
Фото из интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

Куда сходить

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О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301213/
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