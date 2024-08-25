Афиша Бишкека на неделю: фортепиано, скрипка и киноновинки

27-30 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 августа. Концерт фортепианной музыки

На сцене выступят выдающиеся пианисты, чьи мастерство и виртуозность будут представлены в лучших произведениях как классической, так и современной репертуарной палитры. Вы услышите произведения великих композиторов — от Баха и Моцарта до Шопена и Рахманинова, а также современные композиции, которые откроют вам новые горизонты фортепианного искусства.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

29 августа. Концерт Даниеля Лозаковича (Швеция)

Сегодня крупнейшие оркестры и дирижеры с радостью сотрудничают с Лозаковичем. Его звук, техническое совершенство и харизма вызывают восторг у слушателей по всему миру. В Бишкеке он подарит вам два произведения: третий концерт Моцарта и грандиозный концерт Яна Сибелиуса.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

29 августа. Кинопремьеры

«Меган: К вашим услугам» (фантастика). Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

«Лунтик. Возвращение домой» (мультфильм). Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других.​ На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Дружба будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды. «Паранормальные явления: Обитель зла» (ужасы). Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.

«Все мои друзья мертвы» (ужасы). Компания молодежи отправляется на большой музыкальный (ужасы). Компания молодежи отправляется на большой музыкальный фестиваль, решает остановиться в роскошном временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. «Ларго Винч: гнев прошлого» (боевик). Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

«Оно слушает» (ужасы). Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только само устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, (ужасы). Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только само устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, начиная предугадывать любые их потребности. И хочет быть уверена, что ничто (и никто) не будет мешать ее семье. «Стрелок» (боевик). Почетный герой войны в отставке отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Нарушив планы и крупных наркодилеров, и агентов под прикрытием, он вынужден снова взяться за оружие, чтобы любой ценой защитить свою семью.

30 августа. Клуб любителей кино

Состоится показ фильма «Прощание» (2019).

ololoOrmonKhan, 19.00.

30 августа. Международный айтыш

Лучшего выявят сказители из Кыргызстана и Казахстана.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.