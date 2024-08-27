В Бишкеке 27 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 23 минут.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.

Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади в четыре этажа. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.

Причиной возгорания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Международный день бокса

Фото из интернета. Мунарбека Сейитбек уулу

Перечень международных дат пополнился в 2017 году еще одним праздником. В 2021 году празднование решено перенести на 27 августа.

Бокс — контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге рефери.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960-го работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.

Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987-м.

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