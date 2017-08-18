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Общество

Директора московской типографии, где погибли кыргызстанки, осудили на 2,5 года

Бутырский суд Москвы приговорил генерального директора московской типографии «Печатный экспресс», где при пожаре погибли 17 человек, Сергея Москвина к 2,5 годам колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения, сообщили российские СМИ.

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Пожар произошел в конце августа 2016 года в здании типографии на севере Москвы. Среди погибших 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. По данным МИД КР, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение в конструкции здания (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.

В апреле Сергей Москвин признал вину, Антон Яцков же отрицал причастность к гибели людей при пожаре.
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