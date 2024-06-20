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Общество

Омбудсмены стран СНГ намерены усилить защиту прав мигрантов

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева призвала уполномоченных по правам человека стран СНГ усилить взаимодействие в целях обеспечения защиты прав мигрантов. Об этом акыйкатчи заявила на совещании Комиссии по правам человека СНГ, которое проходило в режиме видео-конференц-связи.

Институт акыйкатчи Кыргызстана провел свод и обобщение аналитических материалов, представленных институтами омбудсменов России, Казахстана и госорганов Беларуси. По его итогам подготовил рекомендации коллегам из стран СНГ в части улучшения законодательства в области прав мигрантов.

«Трудовые мигранты часто сталкиваются с нарушениями их прав. Это не только тяжелые условия труда, нередко мигранты подвергаются дискриминации. Именно это подтолкнуло нас предложить изучить нормативные акты стран СНГ в области прав мигрантов. Большинство зачастую оказываются в уязвимом положении — из-за жестких норм миграционного законодательства им могут запретить въезд в страну», — сказала Джамиля Джаманбаева и предложила перенять наилучшие практики в этой сфере.

Заседание Комиссии по правам человека СНГ, на котором омбудсмены рассмотрят все рекомендации, состоится 27 июня в Санкт-Петербурге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297132/
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