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Общество

«Кумтор» провел плодотворные переговоры с крупной компанией из Дании

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов и вице-президент FLSmidth Алексей Кутилин обсудили вопросы сотрудничества на полях горно-геологического форума «MINEX Центральная Азия  –2024».

Кутилин отметил, что сотрудничество FLSmidth и «Кумтор Голд Компани» имеет более чем 30-летнюю историю, так как в свое время на рудник «Кумтор» поставлялось оборудование ряда компаний, ныне входящих в состав FLSmidth.

В свою очередь Алмазбек Барыктабасов сказал, что они готовы рассмотреть возможность сотрудничества с FLSmidth по направлениям поставки оборудования для горнодобывающей промышленности и внедрения последних технологических решений для повышения производственных показателей.
Стороны договорились продолжить консультации по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Справка. FLSmidth — транснациональная компания из Дании, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей и обогатительной промышленности. Компания оказывает услуги по заводскому и эксплуатационному обслуживанию, снабжению запчастями, обучению и инновационным решениям в области горнодобывающей и обогатительной индустрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297109/
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