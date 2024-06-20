«Кумтор» провел плодотворные переговоры с крупной компанией из Дании

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов и вице-президент FLSmidth Алексей Кутилин обсудили вопросы сотрудничества на полях горно-геологического форума «MINEX Центральная Азия –2024».
Кутилин отметил, что сотрудничество FLSmidth и «Кумтор Голд Компани» имеет более чем 30-летнюю историю, так как в свое время на рудник «Кумтор» поставлялось оборудование ряда компаний, ныне входящих в состав FLSmidth.
В свою очередь Алмазбек Барыктабасов сказал, что они готовы рассмотреть возможность сотрудничества с FLSmidth по направлениям поставки оборудования для горнодобывающей промышленности и внедрения последних технологических решений для повышения производственных показателей.
Стороны договорились продолжить консультации по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.
Справка. FLSmidth — транснациональная компания из Дании, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей и обогатительной промышленности. Компания оказывает услуги по заводскому и эксплуатационному обслуживанию, снабжению запчастями, обучению и инновационным решениям в области горнодобывающей и обогатительной индустрии.